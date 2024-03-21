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الملك: معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل أردني

منذ ساعة واحدة
الملك: معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل أردني

وطنا اليوم:قال جلالة الملك عبد الله الثاني، الخميس، إن معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني، فهي تاريخنا، وهي هويتنا التي لا يمكن أن نقبل المساومة عليها.
وأضاف جلالته في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، “بذكرى معركة الكرامة الخالدة، ما زال نشامى القوات المسلحة على العهد، درعا متينا وحصنا أمينا للأردن الغالي”.


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