وطنا اليوم:قال موقع طقس العرب إن الطقس سيكون هذه الليلة بارداً في عموم المناطق، وتتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة ما سيؤدي إلى تكاثر السحب لتصبح الأجواء غائمة أحياناً بسحب على ارتفاعات مختلفة.

وبين الموقع أن الفرصة ستكون مواتية لهطول زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة وتكون الأمطار مصحوبة بالرعد أحياناً، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط في بعض المناطق.

وأوضح الموقع أن سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم غد الجمعة، حيث يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم، وتصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان إلى حدود 13 درجة مئوية، كما تتجدد فرص الأمطار المتفرقة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر، وتكون مصحوبة بهبات قوية في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، وتصل درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمان إلى حدود 7 درجات مئوية، مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.