لبحث التطورات بغزة.. القاهرة تستضيف اجتماعاً عربياً سداسياً بحضور بلينكن

وطنا اليوم:يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، زيارة عمل إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

ويضم الاجتماع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وسيبحث المجتمعون عملية السلام والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

والأربعاء، بدأ بلينكن جولة في الشرق الأوسط بإجراء محادثات في السعودية على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة، وسط أجواء يتفاقم فيها التوتر في علاقة واشنطن مع حليفتها إسرائيل.

وفي قطاع غزة حيث يتفشى الجوع وتبددت الآمال في وقف إطلاق النار مع مرور عشرة أيام من شهر رمضان، تحدث سكان مدينة غزة في شمال القطاع عن أعنف قتال منذ شهور حول مجمع الشفاء الطبي.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تفاصيل مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن حول وقف الحرب في غزة.

وقال بلينكن خلال زيارة يقوم بها إلى السعودية، إن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن” في قطاع غزة.

وقال بلينكن: “بالطبع نقف الى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها… لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروع، ونجعل منهم أولوية لنا”، مؤكدا ضرورة “حماية المدنيين وإيصال المساعدات الانسانية لهم”.