صحيفة : إسرائيل تخطط لتعيين أشخاص غير مرتبطين بحماس لتوزيع المساعدات

وطنا اليوم:يعمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل سري لتعيين فلسطينيين أو رجال أعمال غير مرتبطين بحركة حماس لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وليكونوا مسؤولين عن سلطة القطاع بعد انتهاء الحرب بدعم من قوات أمن تمولها حكومات عربية، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين وعرب.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون والعرب للصحيفة أن المساعدات ستدخل برا وبحرا بعد التفتيش الإسرائيلي وستتوجه إلى مستودعات كبيرة في وسط غزة حيث سيقوم بعد ذلك الفلسطينيون غير المرتبطين بحماس بتوزيعها.

وأوضحت الصحيفة أن دول الخليج أكدت لإسرائيل أنها لن تدفع تكاليف قوات الأمن أو تساعد في إعادة بناء غزة، على النحو المتصور في الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات، ما لم توافق إسرائيل على عملية إنشاء دولة فلسطينية.

يأتي ذلك بعد استهداف الاحتلال لمسؤولين في شرطة غزة تولوا مهمة تنسيق وصول المساعدات وتوزيعها في وسط وشمال القطاع، فضلا عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للجان عشائرية كانت تحمي المساعدات، بعد رفضها التعاون مع سلطات الاحتلال.