قسامي بعد تفجير ناقلة جند : رنّلي عالونش يجي يشيلها

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام، مشاهد لتدمير ناقلة جنود للاحتلال، طراز النمر، في معارك بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وتظهر اللقطات مقاتلا يخرج من فتحة نفق، ويسدد القذيفة باتجاه الناقلة، وإصابتها بصورة مباشرة وإحداث انفجار فيها.

وسخر المقاتل من تدمير الناقلة وعلق بالقول: “رنلي على الونش يشيلها”.

يشار إلى أن 9 جنود إسرائيليين أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية، في المعارك الدائرة مع المقاومة داخل قطاع غزة، ما يرفع إحصائية الضباط والجنود الجرحى إلى 3099 منذ بدء الحرب على غزة.

وقتل حتى الآن 594 ضابطا وجنديا، منذ عملية طوفان الأقصى، من بينهم 251 منذ بدء العدوان البري على القطاع.

ووفق المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال الأربعاء، فقد ارتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب إلى 3099 مقارنة بـ 3090 أمس الثلاثاء.

وأشارت المعطيات إلى أن 486 من الجنود الجرحى كانوا في حالة صعبة، و820 في حالة متوسطة، و1793 بحالة طفيفة.

وأوضحت أن 1496 من الجرحى أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.