لأول مرة.. مشروع أمريكي يقر بضرورة وقف دائم لإطلاق النار بغزة

وطنا اليوم:وزعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

وبحسب ما أورد، فإن مشروع القرار الأمريكي يقر للمرة الأولى بضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار، لحماية المدنيين من جميع الأطراف.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تستخدم واشنطن حق الفيتو ضد أي قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما تبلورت جميع مقترحاتها على هدنة مؤقتة، إلى جانب عملية تبادل للأسرى.

وفي بداية الشهر الجاري، عدلت الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يدعم “وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمدة ستة أسابيع، إلى جانب الإفراج عن جميع الرهائن”.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية عن مشروع قرار تقدمت به الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بشأن الحرب في غزة، ويجري الإعداد للتصويت عليه.

والأعضاء العشرة غير الدائمين هم: ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا والهند وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج والإمارات العربية المتحدة.

وتدعو مسودة القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان، إلى جانب دخول المساعدات بشكل فوري وواسع النطاق إلى قطاع غزة، مع ضمان توزيعها بشكل آمن، وكذلك “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 165 يوما، خلّفت قرابة 32 ألف شهيد وما يزيد على 73 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.