شهيدان جراء قصف الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم

وطنا اليوم:استشهد فلسطينيان، ليلة الخميس، جراء قصف مسيرة للاحتلال موقعا في “حارة المنشية” بمخيم نور شمس بمدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الشهيدين هما نضال أبو عبيد وإياد نضال عزمي كانوح.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم بالضفة الغربية، خلال ساعات متأخرة من ليل الأربعاء، بعشرات الآليات والجرافات.

وأفاد مصدر بسماع دوي انفجار ضخم، نتج عن عبوة ناسفة شديدة الانفجار استهدفت جرافة عسكرية للاحتلال في مخيم نور شمس.

وأكد أنه سمع صوت الانفجار من مناطق بنابلس وجنين بالضفة الغربية.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقحمت مخيم نور شمس بطولكرم من جميع المحاور، وفرضت منع التجول في المخيم