صور مخلة تغزو التواصل لعميد كلية مع طالباته في العراق

وطنا اليوم:انتشرت على مواقع التواصل في العراق مقاطع فيديو وصور فاضحة لعميد إحدى الكليات في جامعة البصرة، ما أثار استياء واسعا في البلاد.

“ابتزاز طالبات”

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أن العميد يقوم بابتزاز الطالبات، خاصة بعد انتشار صوره مع طالبة داخل مكتبه في الكلية.

والعميد المتهم هو عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة عماد الشاوي.

وأكدت حسابات على مواقع التواصل أن الصور الفاضحة التي التقطت من مكتب، هو نفسه مكتب العميد عماد الشاوي.

إجراءات ضد العميد

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، في تصريح ، إن الوزارة “اتخذت الإجراءات القانونية بحق العميد الذي انتشرت المشاهد الخاصة بتحرشه بالطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفا أن “أولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار اليه”.

وتابع العبودي أنه “بعد ذلك تم تشكل لجنة وزارية مكلفة بالتحقيق”، مبينا أن “هذه اللجنة لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات القانونية”.

وشدد العبودي أنه “سيتم اتخاذ اللازم وفق قانون انضباط موظفي الدولة حال اكتمال التحقيقات”.

بالمقابل، أكدت مصادر مطلعة أن “عددا من الطالبات ذكرن أن العميد وعدد من هيئة التدريس يبتزون الطالبات ويساومونهن مقابل الحصول على معدلات تؤهلهن للحصول على الشهادة الجامعية، وإحداهن الطالبة التي ظهرت في المقطع المسرب.

وبينت المصادر أن “العميد قام بتصوريها وأرسل لها الفيديو وهددها بنشر المقطع المصور في حال رفضها الحضور لمكتبه مرة أخرى، الأمر الذي اضطرها لإخفاء صورتها وإرسال المقطع لإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابعت المصادر أن “الصفحة قامت بدروها بنشر المقطع وإرسال نسخة منه إلى موقع وزارة التعليم العالي”.

يشار إلى أن حالات التحرش الجنسي في العراق آخذة بالارتفاع، وفقا لتقارير صادرة عن مراكز بحثية.

ففي عام 2022 كشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان عن حالات تحرش “مرعبة” في مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية تُساوَم من خلالها النساء بـ”الجنس” مقابل العلاج والدراسة والعمل.