3شهداء بقصف استهدف سيارة في مدينة جنين

وطنا اليوم:أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم الاربعاء ،باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة رابع بجروح خطيرة جراء قصف استهدف سيارة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت سيارة في جنين وقال في بيان: “في تقرير أولي، قصفت الطائرة إرهابيين في منطقة جنين، والتفاصيل لاحقا”.

وكشف مصدر عن أن أحد الشهداء هو محمد ابو الهاني والذي نفذ قبل نحو عام عمليتي حرميش وبرطعة.

ويشار إلى أن عملية مستوطنة حرميش قرب طولكرم قتل فيها مستوطن، بينما تسبب عملية برطعة بإصابة عدد من جنود الاحتلال آنذاك.

ووفقا للمعلومات فان الشهداء الذين ارتقوا اثر الاستهداف هم كل من احمد بركات ابو الهاني، محمود رحال، ومحمد الفايد