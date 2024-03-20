شريم : لم أكن لأرفع صوتي عاليا للمطالبة بالعفو العام لولا ثقتي بأن ملكنا كريم والعفو من شيم الكرام

وطنا اليوم:أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميادة شريم، أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، تعتبر مثالا جديدا على الحرص الكبير الذي توليه القيادة الأردنية للشعب الأردني أجمع.

وقالت شريم في تصريحات حول التوجيهات الملكية للحكومة : “طالبنا كثيرا بقانون عفو عام يعيد البهجة لقلوب الناس ويمنح فرصا لمن خذلتهم بعض الظروف، ولم أكن لأرفع صوتي عاليا للمطالبة بقانون عفو عام لولا ثقتي المطلقة بأن مليك البلاد كريم والعفو من شيم الكرام”.

وأضافت شريم أيضا، أن سمة العفو متجذرة في فكر وعقيدة الدين الإسلامي، لافتة إلى أهمية الآثار الايجابية التي ستعقب قرار العفو العام الذي سيشمل الآلاف من أبناء الأردن المطلوبين والموقوفين والمحكومين، ليعودوا إلى عائلاتهم واسرهم وحياتهم الطبيعية.

واختتمت شريم برسالة إلى جلالة الملك، حيث قالت : القلب الكبير لجلالة الملك المفدّى يتسع لجميع شعبه، فجلالته الذي يرأف بكبيرهم وفقيرهم ويمدّ يد العون لمحتاجهم، وها هو سيدنا يمدّ يد التسامح والعفو للمخطئ، شكرا سيدنا.

وكانت النائب ميادة شريم قد طالبت خلال جلسات متعددة لمجلس النواب، بضرورة اصدار قانون للعفو العام، كما حملت النائب شريم هذه المطالبة إلى الديوان الملكي الهاشمي.