غوتيريش: العالم يمر بلحظات قاتمة في ظل استمرار الحرب في غزة

وطنا اليوم:قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أكثر من مليون شخص مهددون بالمجاعة في غزة ويجب التصرف فورا قبل أن يتفاقم الأمر.

وبين غوتيريش أن سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة ويجب التحرك لإنقاذهم، مطالبا ببذل كل الجهود الممكنة لوقف القتل في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن دون شروط.

وأكد أنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي تمارسه “إسرائيل” ضد الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن العالم يمر بلحظات قاتمة في ظل استمرار الحرب في غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانع على قطاع غزة لليوم الـ166 على التوالي مخلفا أكثر من 31,923 شهيد و74,096 اصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق ماذكرته وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.