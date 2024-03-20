الاحتلال يرتكب 10 مجازر في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 104 شهداء و162 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ166 على قطاع غزة، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31923 شهيدا و74096 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.