الحريات النيابية: مخالفات السير مشمولة بالعفو العام

وطنا اليوم_أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية عبدالله أبو زيد، إن مشروع قانون العفو العام سيشمل مخالفات السير بنسبة 100% لأنه حق للدولة وليس للغير.



وأشار أبو زيد إلى أنّ آخر تحديث لعدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 24,800 نزيل، بسعة استيعابية لهذه المراكز تقارب 185%.



الجدير بالذكر أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي.



وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.