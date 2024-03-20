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الدعجة: بعثة المنتخب في مأمن من زلزال باكستان

منذ ساعة واحدة
الدعجة: بعثة المنتخب في مأمن من زلزال باكستان

وطنا اليوم:بعد الزلزال القوي الذي ضرب باكستان بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، عاش الجمهور الأردني حالة من القلق على بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الذي غادر إلى الباكستان صباح الثلاثاء، لمواجهة أصحاب الأرض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
الا أن نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم فليح الدعجة طمأن الجميع، وأكد أن بعثة المنتخب المتواجدة في باكستان بأمن من الزلزال الذي ضرب البلاد.
وقال الدعجة، أن الزلزال يعتبر بعيدًا عن العاصمة الباكستانية والتي تتواجد فيها بعثة النشامى.
وبين ان معنويات اللاعبين في أعلى مستوياتها للعودة إلى عمّان بالنقاط الثلاث.


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