مطار اسكتلندي يعلق تعاملاته مع سلاح الجو الاسرائيلي

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة في أسكتلندا أنه تم تعليق جميع التعاملات مع سلاح الجو الإسرائيلي بعد انتقادات بسبب هبوط طائرة عسكرية إسرائيلية في مطار غلاسكو بريستويك خلال حرب غزة.

ونقلت صحيفة “سكوتشمان” الاسكتلندية عن الحكومة الاسكتلندية القول أن مطار غلاسكو بريستويك لن يتعامل مع الجيش الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت مسافرة بين الولايات المتحدة وبئر السبع هبطت في مطار غلاسكو بريستويك، المملوك للقطاع العام، في تشرين الثاني من العام الماضي.

وتعالت دعوات أيضاً إلى منع جميع الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي للمملكة المتحدة.

وقال عضو البرلمان الاسكتلنديّ روس جرير، “من الخطأ جداً استخدام المطار بهذه الطريقة”، داعيا حكومة المملكة المتحدة إلى منع جميع الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي الذي تسيطر عليه.

وقال جرير “من المرجح أن تكون هذه الطائرة التي هبطت في بريستويك محملة بالأسلحة لقصف المدارس والمستشفيات والمنازل، مضيفا “إن عدد الضحايا في غزة على يد الجيش الإسرائيلي يبلغ ما لا يقل عن 30 ألف شخص، وربما يكون هذا أقل من العدد الحقيقي لأنه للأسف تم دفن الآلاف تحت الأنقاض ولا يعرف مصيرهم”.