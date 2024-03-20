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أوستن يدعو إسرائيل إلى ضمان سلامة المدنيين قبل هجوم رفح

منذ ساعة واحدة
أوستن يدعو إسرائيل إلى ضمان سلامة المدنيين قبل هجوم رفح

وطنا اليوم:دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، من دون خطة لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين.
وقال أوستن عقب اجتماع حول أوكرانيا بقاعدة رامشتاين الأميركية بألمانيا أمس الثلاثاء “كنا واضحين بضرورة أن تكون حماية المدنيين في غزة أولوية”.
وأضاف “لا ينبغي لأي عملية عسكرية أن تستمر من دون خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لإجلاء هؤلاء المدنيين من ساحة المعركة ورعايتهم بعد الإجلاء”.
وأكد الوزير الأميركي أن بلاده نقلت مخاوفها إلى المسؤولين الإسرائيليين على جميع المستويات، مضيفا أنه نقل أيضا هذه الرسائل لنظيره الإسرائيلي عدة مرات.
وقال أوستن إن الإدارة الأميركية تتوقع من المسؤولين الإسرائيليين حماية المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما تدعم واشنطن أمن إسرائيل.
ورغم التحذيرات الدولية أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضي تصديقه على خطط العملية العسكرية المحتملة في رفح.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.


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