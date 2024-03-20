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رئيس وزراء أيرلندا يعاتب بايدن ويفاجئه بدعم صريح لغزة

منذ ساعتين
رئيس وزراء أيرلندا يعاتب بايدن ويفاجئه بدعم صريح لغزة

وطنا اليوم:ألقى رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، كلمة لافتة خلال حفل استقبال في البيت الأبيض قارن فيها الأحداث في قطاع غزة بماضي أيرلندا، وتضمنت عتابا للرئيس الأميركي جو بايدن ذي الأصول الأيرلندية.
واستضاف بايدن رئيس الوزراء الأيرلندي فارادكار في حفل الاستقبال السنوي بمناسبة عيد القديس باتريك في البيت الأبيض.
وفي كلمته، أشار فارادكار إلى أن سبب تعاطف الأيرلنديين مع الشعب الفلسطيني هو أن أهل غزة يعانون آلاما مشابهة لتلك التي عاشوها في الماضي.
وقارن فارادكار المأساة الإنسانية في غزة بما حدث أثناء فترة استعمار بلاده وعاتب الرئيس الأميركي قائلا “يمكننا أن نرى تاريخنا في عيونهم”.
وقال فارادكار “عندما أسافر حول العالم، يسألني القادة في كثير من الأحيان لماذا يتعاطف الأيرلنديون مع الشعب الفلسطيني؟ الإجابة بسيطة، فنحن نرى تاريخنا في عيونهم. التهجير، والتشريد، وسلبهم أملاكهم، وعدم قبول هويتهم الوطنية، والهجرة القسرية، والتمييز وقصة الجوع”.
وشدد فارادكار على أن أيرلندا هي إحدى الدول الأوروبية التي تعارض الهجمات الإسرائيلية على غزة، ولفت إلى أن الأيرلنديين “يشعرون بقلق عميق إزاء الكارثة في غزة”.
وذكر رئيس الوزراء الأيرلندي بايدن بابنه الذي حارب في العراق والدعم الأميركي لأوكرانيا من أجل الديمقراطية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وبرزت أيرلندا إلى الواجهة بدعمها لغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا سيما من خلال تصريحات فارادكار.


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