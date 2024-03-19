الأردن وبريطانيا يؤكدان أهمية وتاريخية العلاقات الثنائية بين البلدين

وطنا اليوم:خاطب النواب علي الغزاوي، أحمد الخلايلة، يزن الشديفات، هايل عياش، خالد أبو حسان، غازي الذنيبات، فواز الزعبي، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، السفير البريطاني لدى عمان، فيليب ريدلي هول، قائلين:إن الأردن تأثر كثيرًا بسبب موجات اللجوء التي استضافها، ما يوجب تقديم الدعم له.

وأشاروا خلال لقاء جمعية الصداقة البرلمانية مع المملكة المتحدة مع السفير البريطاني، إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين الاردن وبريطانيا.

بدوره، أكد السفير هول التزام بريطانيا بدعم الأردن في شتى المجالات، قائلًا إن الأردن استطاع أن يحقق الأمن والاستقرار في منطقة مليئة بالصراعات، وتوفير حياة كريمة لمواطنيه في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم.

وأشار إلى أن الأردن كان ملاذا وواحة أمن واستقرار للاجئين، مثمنا في الوقت نفسه موقف الأردن من القضية الفلسطينية، والذي يقضي بضرورة إيجاد أُفق سياسي لحل الصراع.

وقالت رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية مع المملكة المتحدة، النائب دينا البشير: إن العلاقات الأردنية البريطانية تاريخية، ومتجذرة، ومبنية على أساس مصلحة البلدين الصديقين.

وأشارت البشير إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثَّاني، لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث سعى جلالته ومنذ اليوم الأول للحرب لوقف إطلاق النار، وضرورة دخول المساعدات الإنسانية وباستمرار، مثمنة في الوقت نفسه المساعدات المقدمة من بريطانيا، ودعمها لعمليات الإنزال الجوي الأردني في غزة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت البشير أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، تاريخية وتشكل صمام آمان، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي دعمها، مشددة على ضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني.

كما أكدت أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لتمكينها من القيام بدورها الإنساني التي أسست من أجله.