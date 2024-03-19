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جيش الاحتلال يعدم 50 مدنياً بينهم أطفال بمستشفى الشفاء في غزة

منذ 3 ثواني
Bodies of Palestinians killed in Israeli strikes lie on the ground at the yard of Al Shifa hospital as health officials say they are unable to bury them due to the Israeli ground operation around the hospital, in Gaza City November 12, 2023. Ahmed El Mokhallalati/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

وطنا اليوم:أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة دامية وأعدمت 50 فلسطينيا، واعتقلت قرابة 200 آخرين في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة.
وأفاد المكتب الإعلامي، أنه تلقى معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال عددا من الأطفال من بين من أعدمهم من المدنيين والمرضى والنازحين، مشددا على أن قوات الاحتلال أطلقت النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل مستشفى الشفاء تجاه المرضى والنازحين والمدنيين.
وقال المكتب، إن عملية اقتحام المستشفى شارك فيها المئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيّرة والمروحية.
وطالب المكتب الإعلامي، المنظمات الأممية والدولية كافة، وكل دول العالم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة.


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