جيش الاحتلال يعدم 50 مدنياً بينهم أطفال بمستشفى الشفاء في غزة

وطنا اليوم:أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة دامية وأعدمت 50 فلسطينيا، واعتقلت قرابة 200 آخرين في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي، أنه تلقى معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال عددا من الأطفال من بين من أعدمهم من المدنيين والمرضى والنازحين، مشددا على أن قوات الاحتلال أطلقت النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل مستشفى الشفاء تجاه المرضى والنازحين والمدنيين.

وقال المكتب، إن عملية اقتحام المستشفى شارك فيها المئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيّرة والمروحية.

وطالب المكتب الإعلامي، المنظمات الأممية والدولية كافة، وكل دول العالم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة.