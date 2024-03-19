صحة غزة: المحتجزون بمجمع الشفاء صائمون منذ 48 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، أن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي كونهم لم يتمكنوا من تناول الإفطار أمس نتيجة عدم توفر الماء والطعام بسبب حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان “المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي دون إفطار، لعدم توفر الماء والطعام نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال”.

وناشدت الوزارة، المؤسسات الأممية بـ”إيقاف هذه الجرائم ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل المستشفى”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن سقوط 250 مدنيا فلسطينيا بين شهيد ومصاب جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

ومنذ أمس الاثنين، يواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية بمدينة غزة تتضمن اقتحام مستشفى الشفاء، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله، فضلا عن نحو 70 ألف فلسطيني يقيمون في المناطق المحيطة.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المشفى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد حصاره لمدة أسبوع وتدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

وخلَّفت العدوان الإسرائيلي على غزة والمستمر رغم حلول شهر رمضان، عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.