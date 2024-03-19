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نتنياهو: جهات داخل “إسرائيل” انضمت إلى أمريكا لمنع اجتياح رفح

منذ ساعة واحدة
نتنياهو: جهات داخل “إسرائيل” انضمت إلى أمريكا لمنع اجتياح رفح

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك جهات داخل “إسرائيل” انضمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبين نتنياهو أن تلك الأطراف انضمت إلى الولايات المتحدة لمنع عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ويصر الاحتلال الإسرائيلي على تأكيداته المتعلقة بشنه عملية عسكرية في رفح خلال الفترة المقبلة رغم التحذيرات الدولية والأممية من تبعات هذا القرار في حال وقوعه، لا سيما في ظل وجود أكثر من مليون نازح يقيم في خيام على أطراف المدينة بعد فرارهم من صواريخ الاحتلال التي لم تترك أرضا في غزة إلا وعملت على تدميرها.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ165 على التوالي مخلفا أكثر من 31,819 شهيدا و 73,934 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 165 على قطاع غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب عدة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 93 شهيدا و 142 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأكدت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم


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