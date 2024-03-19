الجمارك ومكافحة المخدرات تحبطان تهريب كبتاغون عبر معبر جابر

وطنا اليوم:أعلنت الجمارك الأردنية ومديرية الأمن العام الثلاثاء، عن إحباط تهريب 237 ألف حبة مخدرة 43 كغم في معبر جابر الحدودي.

وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، عميد جمارك سائد علي عاشور، إن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي تمكنوا من إحباط تهريب (237) ألف حبة من الكبتاغون المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن .

وأضاف عاشور، أنه وبعد تفتيش المركبتين تفتيشا دقيقا والمعاينة الفعلية لهما تبين أن المركبة الأولى محمّلة بطاولات الإيبوكسي الخشبية القابلة للطي، والأخرى محمّلة بأَسِرّة أطفال مصنوعة حيث عثر على كميات الحبوب المخدرة وقد أخفيت بداخلهما.

بدوره، قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة، إن مرتبات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية، تعمل بكافة الإمكانات على منع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية، معرباً عن تقديره واعتزازه بجهود الكوادر الجمركية وقدرتهم على التصدي للأساليب الإجرامية المبتكرة في تهريب المخدرات بكل كفاءة واقتدار.