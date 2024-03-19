العرموطي: أين الحكومة .. مطاعم وخمّارات تفتح بنهار رمضان بطريقة استفزازية

وطنا اليوم:وجّه النائب عن كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، سؤالا نيابيًا للحكومة، حول فتح العديد من المطاعم ومحلات الخمور لأبوابها خلال نهار شهر رمضان المبارك بطريقة استفزازية، مطالباً الحكومة والأجهزة الأمنية والرقابية بالقيام بدورهم في هذا السياق لمنع التجاوزات.

وقال العرموطي في سؤاله: هل تعلم وزارة الداخلية وأجهزتها أن بعض محال الكوفي شوب ومحلات بيع الخمور والمطاعم في شارع الرينبو في الدوار الأول ومثلها في جبل اللويبدة وغيرها من الأماكن قد فتحت أبوابها خلال ساعات النهار في رمضان واستقبلت الزبائن بصورة علنية بطريقة استفزازية وبشكل مخالف لأحكام الشريعة والقانون؟

واضاف بالقول: هل لدى الوزارة دوريات تتجول في مناطق المملكة لمراقبة و محاسبة المحلات التي تفتح أبوابها من مقاهي ومطاعم وملاهي ليلية خلال هذا الشهر الفضيل؟

وتساءل: كم عدد المخالفات التي تم تحريرها بحق المجاهرين بالمعصية وكم مطعم أو محل أو ملهى ليلي تم إغلاقه بالشمع الأحمر وتحويل المضبوطين إلى المدعي العام بتهمة انتهاك حرمة شهررمضان وإهانة الشعور الديني؟

وتابع العرموطي سؤاله بالقول: هل صحيح أن المطاعم في مدينة العقبة تقوم بتقديم الطعام والخمور على الأرصفة وداخل المطاعم المكشوفة للمارة في نهار شهر رمضان كما فعلت في العام الماضي متحدية بذلك مشاعر المسلمين وحرمة هذا الشهر المبارك؟

وختم السؤال النيابي قائلا: ما هو الدور الذي قام به الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية من إجراءات صارمة بحق عدد كبير من المخالفين وخاصة الذين يسيرون في الشارع امام جمهور الناس؟