تحذير من إدارة السير.. هذه الطرق تشهد ضبابا كثيفا وحوادث

وطنا اليوم:حذرت إدارة سالكي طريق شارع الملك عبد الله الثاني، ومنطقة صويلح، وطريق المطار، وإشارت الثامن، ودوار النهضة، وجسر الملكة زين الشرف بسبب تشكل الضباب.

وقالت إن نهاية جسر الثامن باتجاه دوار النهضة وقع حادث سير بين 6 مركبات وحادث آخر بين مركبتين، الأمر الذي تسبب بتباطؤ مروري بين الحين والآخر.

وأضافت أن السير القادم من دوار الشعب باتجاه جسر الثامن نحو دوار النهضة يشهد تباطؤ لحركة السير نتيجة ارتفاع منسوب المياه جراء غزارة هطول الامطار.