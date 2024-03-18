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إسرائيل تغتال رئيس عمليات الأمن الداخلي في حماس

منذ ساعة واحدة
إسرائيل تغتال رئيس عمليات الأمن الداخلي في حماس

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فائق المبحوح رئيس العمليات بالأمن الداخلي لحماس في غزة خلال العملية التي ينفذها في مجمع الشفاء الطبي بشمال القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا خلال نشاط في مستشفى الشفاء اليوم على رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس.
وأضاف أن ذلك جاء بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بشأن تواجد عدد من مسؤولي حماس في مستشفى الشفاء.
وأضاف “في إطار مداهمة قوات الجيش وجهاز الأمن العام للمكان تم القضاء على فائق المبحوح رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس”.
وأشار إلى أن مبحوح كان مسؤولًا عن التنسيق بين أجهزة حماس لافتًا إلى أنه قُتل خلال تبادل لإطلاق نار مع القوات الإسرائيلية.


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