النواب يوافقون على معدل اتفاقية المطار

وطنا اليوم:وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة2024.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة، وفيها أحال المجلس وبعد نقاش مستفيض مشروع القانون المعدل لقانون امانة عمان الى لجنة مشتركة (ادارية وقانونية)، وجاء القانون وفق اسبابه الموجبة لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، واعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والابنية والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.