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العوايشة : وزير الصحة مبنشر .. والصفدي يشطبها

منذ ساعتين
العوايشة : وزير الصحة مبنشر .. والصفدي يشطبها

وطنا اليوم:وافق مجلس النواب على طلب رئيس المجلس أحمد الصفدي بشطب عبارة وردت على لسان النائب عبدالرحمن العوايشة شبّه فيها وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بـ “السبير”.
ووصف النائب العوايشة وزير الصحة بأنه “يشبه السبير، بتحتاجه مرة بالسنة بتلاقيه مبنشر”.
وجاء في مداخلة العوايشة: “وزير الصحة بطلنا نشوفه بالمرة، وزير الصحة قاعدين بنحتاجه مرة، بشبهه زي السبير بتحتاجه مرة بالسنة بتلاقيه مبنشر”.
وقطع الصفدي الحديث على العوايشة طالبا شطب ما ورد على لسانه.


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