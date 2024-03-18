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اتفاقية تشغيل المطار تتسبب بجلبة وصراخ تحت القبة

منذ 3 ساعات
اتفاقية تشغيل المطار تتسبب بجلبة وصراخ تحت القبة

وطنا اليوم:تسببت مدة كلمة النائب سليمان ابويحيى خلال مناقشة مشروع قانون تمديد اتفاقية تشغيل المطار، بجلبة تحت القبة، في الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين.
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي طلب اغلاق الصوت على النائب ابو يحيى بعد أن تحدث لمدة ربع ساعة وفق ما قدرها رئيس النواب، فيما طلب ابو يحيى منحه المزيد من الوقت ليختم حديثه.
وأصر الصفدي على عدم تمديد المدة لكلمة ابويحيى، فيما أصر النائب على مواصلة الحديث معتبرا أن هذه الاتفاقية هي الأهم ولها أثر مالي على الدولة بـ 5 مليارات.
وتبادل النائب والرئيس الصراخ، قبل أن يتدخل رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات والذي أكد حق رئيس المجلس بإدارة الجلسة.
وطالب الذنيبات رئيس النواب استخدام صلاحياته بالنظام الداخلي بابعاد ابو يحيى عن الجلسات لأنها يعطلها.
واتفق النائب والرئيس على منح ابو يحيى دقيقة واحدة يختم فيها حديثه.


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