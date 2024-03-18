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مقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام مجمع الشفاء

منذ 3 ساعات
مقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام مجمع الشفاء

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة اليوم الاثنين.
ودمرت قوات الاحتلال سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية في مستشفى الشفاء بغزة، وأطلقت النار باتجاه المبنى وحذرت الموجودين فيه من الاقتراب من النوافذ.
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين ما قال إنها عملية محدودة في مجمع الشفاء الطبي وأكد أنه يلاحق مجموعة من مسلحي المقاومة الفلسطينية.
واعتقل الجيش الإسرائيلي مراسل الجزيرة إسماعيل الغول من داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمجمع الطبي الأكبر في القطاع.
واعتدى جيش الاحتلال بالضرب المبرح على الزميل الغول قبل اعتقاله


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