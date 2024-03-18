بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يعتقل مراسل للجزيرة من داخل مجمع الشفاء بغزة

منذ ساعتين
الاحتلال يعتقل مراسل للجزيرة من داخل مجمع الشفاء بغزة

وطنا اليوم:اعتقل الجيش الإسرائيلي مراسل الجزيرة إسماعيل الغول من داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمجمع الطبي الأكبر في القطاع.
واعتدى جيش الاحتلال بالضرب المبرح على الزميل الغول قبل اعتقاله.
وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد وجرح مواطنين جراء هجوم نفذته قوات الاحتلال -اليوم الاثنين- على مجمع الشفاء الطبي شمال غزة، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وحدات من الجيش سيطرت على المجمع واعتقلت العشرات من الفلسطينيين.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكانت المرة الأولى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.
وحينها انسحبت القوات الإسرائيلية من المستشفى، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية إضافة لمولد الكهرباء بالمستشفى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:05

بأقل من أسبوع.. مقتل شاب يمني ثان في أميركا بسطو مسلح

15:36

إسرائيل تغتال رئيس عمليات الأمن الداخلي في حماس

15:24

لماذا الآن .. شراكة استراتيجية مصرية كاملة مع الاتحاد الأوروبي

15:16

اشتية: نرفض أي وجود أجنبي في غزة مهما كانت جنسيته

15:00

اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي بغزة مهما كانت جنسيته

14:55

رداً على بيان فتح الأخير .. كتائب شهداء الأقصى تطلق بياناً شديد اللهجة

14:47

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة : ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

14:45

النواب يوافقون على معدل اتفاقية المطار

14:37

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ في غرف عمليات البلديات

14:30

الحنيطي يؤكد استمرار الجيش بتعزيز قدرته لحماية الوطن

14:24

العوايشة : وزير الصحة مبنشر .. والصفدي يشطبها

14:14

وزيرة النقل تهنئ خريجي برنامج تأهيل القيادات الحكومية

وفيات
وفيات الاثنين 18-3-2024وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة الله