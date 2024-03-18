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الصفدي : العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة إنسانية يجب أن تتوقف فورا

منذ 4 ساعات
الصفدي : العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة إنسانية يجب أن تتوقف فورا

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة إنسانية يجب أن تتوقف فورا والمجازر التي ترتكبها إسرائيل يجب أن تنتهي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الاثنين، أن إسرائيل تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط ولا يمكن اعتبار قتل وتجويع الأطفال دفاعا عن النفس، موضحا أن إسرائيل تواصل مفاقمة الكارثة في قطاع غزة.
وأكد الصفدي على أن تدمير مجتمع بأكمله جريمة عنصرية لا مبرر لها ولا يمكن لإسرائيل التذرع بالدفاع عن النفس.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المسؤولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة يجب أن يقدموا للعدالة.
وأجرى الوزيران مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
كما تتناول المباحثات العلاقات الثنائية وقضايا عدة ذات الاهتمام المشترك.


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