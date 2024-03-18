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الاحتلال يطالب بالإخلاء الفوري لحي الرمال ومستشفى الشفاء بغزة

منذ 4 ساعات
الاحتلال يطالب بالإخلاء الفوري لحي الرمال ومستشفى الشفاء بغزة

وطنا اليوم:طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جميع المدنيين المتواجدين في حي الرمال ومجمع الشفاء الطبي ومحيطه بالمغادرة فورًا، وذلك في أعقاب الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء الطبي منذ فجر الاثنين.
وطالب الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي درعي على منصة “إكس”، اخلاء المنطقة بشكل فوري غرباً ومن ثم عبر شارع الرشيد (البحر) جنوباً إلى المنطقة الإنسانية في المواصي بحسب مزاعمه.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وفقا لما نقلته القناة 12 العبرية، اعتقال 80 مقاوما من محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وتحقيق سيطرة كاملة عليه بعد عملية مركزة.
وكان أعلن جيش الاحتلال، أن قوات مشتركة من الجيش والشاباك تواصل عملية عسكرية مركزة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وفي وقت سابق أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، بنشوب حريق على بوابة مجمع الشفاء الطبي ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى و قطع الاتصالات.
وأكدت أن النازحين محاصرين داخل مبنى الجراحات التخصصيه وفي استقبال الطوارى بمبني 8، مشيرة إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين مع عدم القدرة على انقاذ احد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة اخرى ضد المؤسسات الصحيه.
وناشدت وزارة الصحة كافة مؤسسات الأممية لإيقاف هذه المجزرة فورا ضد المرضى والجرحي والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة


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