بعد قرار سجنه .. مفاجأة غير متوقعة لتاجر ذهب من العيار الثقيل

وطنا اليوم:تاجر ذهب من العيار الثقيل يتوارى عن الانظار هذه الايام بعد صدور قرار محكمة استئناف عمان بالحكم عليه ونجله بالسجن ٨ اشهر وتغريمه الرسوم بالقضية رقم (٠٠٠) بعد ادانته بجرم التحريض على السرقة خلافا لإحكام المادة “٤٠٦/٣/ب” من العقوبات والمادة “٨٠/١”من القانون ذاته وادانتهما بالجرم المعدل والحكم عليهما بالحبس لمدة ثمانية اشهر والرسوم.

وعلم ان قرار صدر مؤخراً عن محكمة صلح جزاء جنوب عمان الحكم عليه بالحبس شهر واحد بتهمة الإيذاء واسبوع بتهمة التهديد وعملا بالمادة ٧٢ من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد لتصبح شهر واحد واجبة التنفيذ بحقه والرسوم.

المعلومات فان تاجر الذهب قدم للمحكمة تقارير طبية لاستبدال السجن بالعقوبة البديلة الا ان القضاء الاردني العادل رفض طلب التاجر.