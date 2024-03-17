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بعد أستوديو الأهرام .. حريق هائل في مول تجاري بالقاهرة

منذ ثانيتين
بعد أستوديو الأهرام .. حريق هائل في مول تجاري بالقاهرة

وطنا اليوم:شبَّ حريق هائل، الأحد 17 مارس/آذار 2024، في مول تجاري يضم عدداً من المصارف في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، في محافظة القاهرة، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وكشفت التحريات الأمنية أن النيران اندلعت داخل مطعم بالطابق الرابع بعد الأرضي، ما أسفر عن تفحّم المطعم بالكامل، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتمت السيطرة عليه، وفق موقع اليوم السابع الإخباري.
وانتقل فريق من خبراء المعمل الجنائي لموقع اندلاع الحريق، تمهيداً لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق، عقب الانتهاء من أعمال التبريد، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، في الوقت الذي يستمع فيه رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.
وجرى فرض طوق عبر الدفاع المدني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى البنايات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وجاء الحريق بعد 24 ساعة من حريق ضخم في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي في مصر، وهو أحد أعرق استوديوهات السينما في مصر والعالم العربي؛ إذ تم تأسيسه قبل 80 عاماً.


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