بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العمل: لا تصريح للعاملين في المنازل دون فحص طبي

منذ 4 ساعات
العمل: لا تصريح للعاملين في المنازل دون فحص طبي

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة لا تصدر أي تصريح عمل للعاملين بالمنازل في المملكة، إلا بعد استلامها تقريرا طبيا من وزارة الصحة يُثبت أنه العامل لائق صحيا.
وبيّن الزيود في بيان للوزارة الأحد، أن مالك المنزل لا يتسلم العاملة إلا بعد إجراء فحص طبي لها في وزارة الصحة يُثبت أنها لائقة صحيا، مؤكدا أنه في حال أثبت التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة أن العاملة غير لائقة صحيا يلتزم مالك مكتب الاستقدام بإعادتها إلى بلدها وتصدر عن الجهات المختصة القرارات اللازمة بهذا الخصوص.
وأوضح أن الفحوصات الطبية التي تُجرى للعاملة في بلدها هي فحوصات أولية لا يُستند إليها لإصدار أي تصريح عمل للعاملين في المنازل في الأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:07

نازح يطهو الخبيزة بحمام مستشفى في جباليا

16:00

جت تعزز الرقابة البصرية على حافلتها بشراكة مع سما للاتصالات

15:54

#عاجل خلاف بين شركات تأمين ومستورد كبير للسيارات الصينية بسبب عدم توفر قطع الغيار

15:46

وزارة الاستثمار تنظم جلسة في غرفة تجارة عمان للتعريف بآلية الشراء والتظلم

15:43

جامعة البترا تجدد مذكرة التعاون مع نقابة المحامين

15:41

الحكومة توافق على الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة الزلازل

15:33

الحكومة: انخفاض بنزين 90 وارتفاع 95 والسولار والكاز عالميا

15:27

أوقاف الزرقاء : إنشاء 4 مساجد جديدة بتكلفة 1.25 مليون دينار

14:50

وزيرة النقل تلتقي نظيرها المصري لبحث جوانب التعاون

14:47

وزيرة النقل تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي

14:44

نتنياهو يحذر : الضغوط الدولية لن تمنع هجوما بريا إسرائيليا في رفح

14:35

انطلاق فعاليات برنامج اسأل الخبير المالي والبنكي بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز

وفيات
وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-3-2024