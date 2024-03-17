العمل: لا تصريح للعاملين في المنازل دون فحص طبي

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة لا تصدر أي تصريح عمل للعاملين بالمنازل في المملكة، إلا بعد استلامها تقريرا طبيا من وزارة الصحة يُثبت أنه العامل لائق صحيا.

وبيّن الزيود في بيان للوزارة الأحد، أن مالك المنزل لا يتسلم العاملة إلا بعد إجراء فحص طبي لها في وزارة الصحة يُثبت أنها لائقة صحيا، مؤكدا أنه في حال أثبت التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة أن العاملة غير لائقة صحيا يلتزم مالك مكتب الاستقدام بإعادتها إلى بلدها وتصدر عن الجهات المختصة القرارات اللازمة بهذا الخصوص.

وأوضح أن الفحوصات الطبية التي تُجرى للعاملة في بلدها هي فحوصات أولية لا يُستند إليها لإصدار أي تصريح عمل للعاملين في المنازل في الأردن.