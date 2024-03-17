مشوقة يسأل الخصاونة عن نظام الدفع الفوري – كليك

وطنا اليوم:وجه النائب المهندس عدنان مشوقه، سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، بخصوص نظام الدفع الفوري “كليك” المستخدم في المملكة.

وتالياً نص السؤال:

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

نص السؤال :

1.من هي الجهات المسؤولة ادارياً ومالياً عن نظام الدفع الفوري “كليك” المستخدم في المملكة؟

2.ما هي الأسباب التي ستدفع تلك الجهات الى فرض عمولات على خدمات الدفع الفوري “كليك” وذلك بعد أربعة سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني؟

3.ما هي الأسس والأنظمة التي سيتم الاخذ بها عند تحديد العمولات على استخدام هذه الخدمات؟

4.هل قامت تلك الجهات بأية دراسات تهدف الى بيان أثر فرض العمولات على الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أعلن عنها البنك المركزي؟ تزويدي بنتائج تلك الدراسات ان وجدت.

5.كم بلغت الكلفة الاجمالية لتقديم خدمات نظام الدفع الفوري “كليك” منذ بداية تفعيله وحتى تاريخه؟

6.من هي الجهات التي ستحصل على الأرباح المترتبة عن فرض العمولات على خدمات الدفع الفوري “كليك”؟