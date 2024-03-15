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نتنياهو يوافق على خطط عملية رفح والجيش يستعد لإجلاء السكان

15 مارس 2024
نتنياهو يوافق على خطط عملية رفح والجيش يستعد لإجلاء السكان

وطنا اليوم:أفاد ديوان رئاسة وزراء الاحتلال بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صدق على خطط لشن عملية في رفح.
واعتبر ديوان رئاسة وزراء الاحتلال أن مطالب حركة المقاومة الإسلامية حماس غير منطقية.
من جهتها، ذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي يستعد للجانب العملياتي ولإجلاء السكان من رفح.
وكشفت مصادر، أن حماس، اشترطت انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد ومحور صلاح الدين بالمرحلة الأولى لعودة النازحين، في إطار المفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق النار والعدوان على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر / تشرين أول الماضي.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ161، وفي رابع أيام شهر رمضان المبارك في فلسطين، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة الاثنين، إلى 31,490 شهيد، فضلا عن إصابة 73,439 شخصا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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