قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يصطدم بباريس سان جيرمان

وطنا اليوم:أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج» هذا الموسم 2023/2024، التي أقيمت منذ قليل في مدينة «نيون» السويسرية، عن مواجهات نارية وصدامات كبرى في دور الـ8 من المسابقة الأوروبية.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وتمكن حامل اللقب مانشستر سيتي من التواجد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعد أن اكتسح فريق كوبنهاجن الدنماركي ذهاباً وإياباً بنتيجة 6-2، بينما ودع وصيف النسخة الماضية فريق إنتر ميلان منافسات «التشامبيونزليج» هذا الموسم وذلك عقب الخروج من دور الـ16 على يد أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

مانشستر سيتي

كما يتواجد في دور ربع النهائي، الثنائي الإسباني العملاق ريال مدريد وبرشلونة في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالإضافة إلى الثنائي الألماني بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وجاء الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على النحو التالي:

1- ريال مدريد الإسباني.

2- برشلونة الإسباني.

3- أتلتيكو مدريد الإسباني.

4- بايرن ميونخ الألماني.

5- بوروسيا دورتموند الألماني.

6- آرسنال الإنجليزي.

7- مانشستر سيتي الإنجليزي.

8- باريس سان جيرمان الفرنسي.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على النحو التالي:

1- آرسنال ضد بايرن ميونخ.

2- أتلتيكو مدريد ضد بوروسيا دورتموند.

3- ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.

4- برشلونة ضد باريس سان جيرمان.