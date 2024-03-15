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الشيخ عكرمة صبري: الأقصى أسمى من أن تحكمه قوانين دولية

15 مارس 2024
الشيخ عكرمة صبري: الأقصى أسمى من أن تحكمه قوانين دولية

وطنا اليوم:أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أنّ المسجد الأقصى أسمى من أن تحكمه قوانين دولية
وقال صبري في خطبة الجمعة في رحاب الأقصى اليوم، إنّ المسجد سيبقى مفتوحًا مهما جرى وإنّ وجود المصلين وحرصهم على شد الرحال رسالة لمن يريد المساس به.
وأشار إلى أنّه لا مجال للمساومة على الأقصى ولا للتفريط بذرة تراب منه.
وعبر عن أسفه أن نرى ما يحدث في غزة ولا نجد من يوقفه ولا من ينتصر لأهلها.
وتاع أنّ الاحتلال اتخذ إجراءات مشددة حول الأقصى ووضعه منذ أشهر في أجواء الحرب.


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