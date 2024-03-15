إجراء عمليات جراحية نوعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/2

وطنا اليوم:أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /2 في أسبوعها الأول عددٍ من العمليات الجراحية النوعية وسط إقبال الجرحى والمرضي والمصابين على المستشفى لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية.

وبين مدير المستشفى، أن الكوادر الطبية تعاملت مع عدد من الحالات الحرجة وقامت بإجراء عدد من العمليات، مثل عمليات جراحة الوجه والفكين، وعمليات إزالة الشظايا، وتثبيت الكسور المعقدة.

وبلغ عدد المراجعين منذ أن باشرت طواقم المستشفى الأردني مهامها (882) حالة منها (5) عمليات جراحية كبرى (25) عملية صغرى.

يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة / 2وصلت إلى أرض المهمة لتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في الثامن من أذار بعد أن أدت طواقم المستشفى السابق واجبها.