بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

لأول مرة .. مناطق في أوكرانيا تشارك في الانتخابات الروسية

15 مارس 2024
لأول مرة .. مناطق في أوكرانيا تشارك في الانتخابات الروسية

وطنا اليوم:أدلى حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو بصوته في مركز انتخابي في المقاطعة التي تشارك لأول مرة منذ انضمامها إلى روسيا في تصويت الانتخابات الرئاسية.
وكتب سالدو عبر قناته على “تليغرام”: “لقد حانت لحظة تاريخية، وفتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في خيرسون”.
يشار إلى أن مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022، بموجب استفتاء عام صوتت فيه الأغلبية الساحقة لصالح العودة إلى روسيا.
وفتحت أولى مراكز الاقتراع للانتخبات الرئاسية الروسية صباح الجمعة، حيث توجه الروس الى مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات رئاسية تمتد ثلاثة أيام.
ويستمر الاقتراع ثلاثة أيام، ويشمل مناطق في أوكرانيا أعلنت روسيا ضمّها في أعقاب الغزو الذي بدأته في شباط/فبراير 2022، ومنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية المؤيدة لموسكو في مولدافيا.
ويترشح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (71 عاما) لولاية خامسة، والمرشحون الثلاثة الآخرون في الاقتراع هم سياسيون غير بارزين ينتمون إلى أحزاب معارضة رمزية تلتزم بنهج الكرملين.
ويواجه بوتين المنتهية ولايته ثلاثة مرشحين لا يعارضون الهجوم في أوكرانيا ولا القمع الذي قضى على كل معارضة، وبلغ ذروته بوفاة أليكسي نافالني في السجن في منتصف شباط/فبراير، وفق ما ذكرته وكالات أنباء عالمية.
وقبيل بدء التصويت، حثّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتولى السلطة منذ 24 عاما، مواطنيه على عدم “الانحراف عن المسار” والتصويت في هذه “الفترة الصعبة”، معتبرا أن الاقتراع في هذه الانتخابات هو “تعبير عن المشاعر الوطنية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:58

محادثات سرية أميركية إيرانية في مسقط

04:19

الحبس 3 سنوات لشخصين سرقا سيارة فتاة وجرَّوها على الأرض في عمان

03:35

عاجل سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

02:35

الأردن يرحب بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة يعنى بمكافحة كراهية الإسلام

01:45

إتحاد كرة القدم :تخسير الرمثا أمام الحسين إربد وتغريمه 25 ألف دينار

01:15

فتح تهاجم حماس: هي السبب وراء احتلال إسرائيل للقطاع

00:15

ديوان عشيرة الحتاملة في اربد يستضيف  حزب إرادة .. فيديو وصور

00:09

هذا ما حدث مع نشامى الدوريات أثناء مرور مجموعة من زوار المملكة.

00:05

الأردنيون على موعد مع طقس بارد وماطر وعاصف

23:05

إربد.. وفاة طفلة بين يدي والدتها والأمن يحقق

23:04

المنتصرون للعدالة

22:25

مسؤول أميركي: حظر الخطوط الإيرانية في أوروبا إذا أرسلت طهران صواريخ لروسيا

وفيات
وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-3-2024وفيات الثلاثاء 12-3-2024