لأول مرة .. مناطق في أوكرانيا تشارك في الانتخابات الروسية

وطنا اليوم:أدلى حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو بصوته في مركز انتخابي في المقاطعة التي تشارك لأول مرة منذ انضمامها إلى روسيا في تصويت الانتخابات الرئاسية.

وكتب سالدو عبر قناته على “تليغرام”: “لقد حانت لحظة تاريخية، وفتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في خيرسون”.

يشار إلى أن مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022، بموجب استفتاء عام صوتت فيه الأغلبية الساحقة لصالح العودة إلى روسيا.

وفتحت أولى مراكز الاقتراع للانتخبات الرئاسية الروسية صباح الجمعة، حيث توجه الروس الى مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات رئاسية تمتد ثلاثة أيام.

ويستمر الاقتراع ثلاثة أيام، ويشمل مناطق في أوكرانيا أعلنت روسيا ضمّها في أعقاب الغزو الذي بدأته في شباط/فبراير 2022، ومنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية المؤيدة لموسكو في مولدافيا.

ويترشح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (71 عاما) لولاية خامسة، والمرشحون الثلاثة الآخرون في الاقتراع هم سياسيون غير بارزين ينتمون إلى أحزاب معارضة رمزية تلتزم بنهج الكرملين.

ويواجه بوتين المنتهية ولايته ثلاثة مرشحين لا يعارضون الهجوم في أوكرانيا ولا القمع الذي قضى على كل معارضة، وبلغ ذروته بوفاة أليكسي نافالني في السجن في منتصف شباط/فبراير، وفق ما ذكرته وكالات أنباء عالمية.

وقبيل بدء التصويت، حثّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتولى السلطة منذ 24 عاما، مواطنيه على عدم “الانحراف عن المسار” والتصويت في هذه “الفترة الصعبة”، معتبرا أن الاقتراع في هذه الانتخابات هو “تعبير عن المشاعر الوطنية”.