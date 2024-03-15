بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

غالانت: نستخدم السلاح الأميركي وفق القانون الدولي

15 مارس 2024
غالانت: نستخدم السلاح الأميركي وفق القانون الدولي

وطنا اليوم:أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلا عن مسؤولين، الجمعة، بأن وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت وقع رسالة موجهة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأكد غالانت في رسالته الموقعة لإدارة بايدن أن جيشه سيستخدم السلاح الأمريكي وفق القانون الدولي.
وذكر موقع أكسيوس ، أن الرسالة التي وقعها غالانت تؤكد أن تل أبيب ستسمح بدخول المساعدات المدعومة أمريكيا إلى قطاع غزة.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد رفضه للضغوط الدولية لمنع التحرك في رفح جنوب قطاع غزة.
وقال نتنياهو، الخميس: “سأواصل مقاومة الضغوط وسندخل رفح للقضاء على حماس”.
وكان أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة جو بايدن تتجه لفرض عقوبات على موقعين استيطانيين غير قانونيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون، إن الموقعين اللذين ستشملهما العقوبات تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين.
وأشاروا إلى أن العقوبات الجديدة لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل 3 مستوطنين “إسرائيليين”.
ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:01

البيت الأبيض: أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية ومتفائلون بحذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار

04:58

محادثات سرية أميركية إيرانية في مسقط

04:19

الحبس 3 سنوات لشخصين سرقا سيارة فتاة وجرَّوها على الأرض في عمان

03:35

عاجل سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

02:35

الأردن يرحب بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة يعنى بمكافحة كراهية الإسلام

01:45

إتحاد كرة القدم :تخسير الرمثا أمام الحسين إربد وتغريمه 25 ألف دينار

01:15

فتح تهاجم حماس: هي السبب وراء احتلال إسرائيل للقطاع

00:15

ديوان عشيرة الحتاملة في اربد يستضيف  حزب إرادة .. فيديو وصور

00:09

هذا ما حدث مع نشامى الدوريات أثناء مرور مجموعة من زوار المملكة.

00:05

الأردنيون على موعد مع طقس بارد وماطر وعاصف

23:05

إربد.. وفاة طفلة بين يدي والدتها والأمن يحقق

23:04

المنتصرون للعدالة

وفيات
وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-3-2024وفيات الثلاثاء 12-3-2024