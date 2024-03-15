الفلسطينيون يشدون الرحال للأقصى في أول جمعة من رمضان

وطنا اليوم:بثت منصات فلسطينية على تليغرام مشاهد لبدء توافد المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان لأداء الصلاة.

وتظهر المشاهد تسيير حافلات لنقل المصلين من رام الله إلى الأقصى وآخرين يتوافدون على الأقدام قبيل ساعات من موعد الصلاة، فيما تظهر مشاهد أخرى خروج آلاف الفلسطينيين من الأقصى بعد أداء صلاة فجر الجمعة الأولى فيه.

وأدى عشرات آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء امس الخميس، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 70 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في رابع أيام شهر رمضان الفضيل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى، وحوّلت المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية عشية الجمعة الأولى من شهر رمضان.