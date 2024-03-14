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زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي: نتنياهو عقبة كبيرة أمام السلام

14 مارس 2024
زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي: نتنياهو عقبة كبيرة أمام السلام

وطنا اليوم:اعتبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “عقبة كبيرة أمام السلام”، مشيراً إلى أنه “خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين”.
وأضاف في خطاب أمام مجلس الشيوخ قائلاً “إذا استمرت حكومة نتنياهو في السلطة بعد الحرب يجب على أميركا أن تعمل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق السلام الشامل”.
كذلك قال إنه يتعين على إسرائيل إجراء “تصحيحات كبيرة في المسار”، لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.
وذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضاً أن رفض إسرائيل حل الدولتين “خطأ فادح”، وحث المفاوضين في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.
وذكر أنه “لم يسمع عددا كافيا من القادة الفلسطينيين يعبرون عن قلقهم من هجوم حماس على إسرائيل”.

خلافات كثيرة
يشار إلى أن التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة جاءت بسبب عدة نقاط حول غزة، أهمها رفض أميركا للعملية الإسرائيلية في رفح، والتي اعتبرتها “خطاً أحمر”، وتصميم إسرائيل عليها.
وكذلك تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية، بعد انتهاء العمليات العسكرية فيه، وهو أمر ترغبه أميركا وترفضه إسرائيل، وأيضا إمدادات الأسلحة الأميركية إلى تل أبيب، وعرقلة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر منذ أشهر.
وتعرض نتنياهو خلال الفترة الماضية لانتقادات أميركية صريحة أيضا، صدر أوضحها، السبت الماضي، على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أكد أن “بيبي”، كما يناديه عادة، يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته الحرب في غزة.


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