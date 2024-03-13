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استدعاء اللاعب أنس بني ياسين للانضمام لصفوف النشامى

13 مارس 2024
استدعاء اللاعب أنس بني ياسين للانضمام لصفوف النشامى

وطنا اليوم:يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتا، استعدادا لمواجهتي باكستان في التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
وأجرى المنتخب تدريبه، الأربعاء، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 20 لاعباً، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا، فيما استدعى الجهاز الفني للمنتخب اللاعب أنس بني ياسين لينضم إلى صفوف “النشامى” بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لاتحاد كرة القدم.
ومن المقرر أن يغادر وفد المنتخب إلى باكستان في 19 آذار الحالي، على أن يلتقي أصحاب الأرض 21 من الشهر الحالي، على ملعب جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة في 26 من الشهر ذاته على ملعب عمان الدولي.
وباتت قائمة المنتخب تضم 25 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، يزن النعيمات، وأنس بني ياسين.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب “النشامى” في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.
وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.


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