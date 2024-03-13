أونروا: الهجوم على مركزنا جاء بعد تلقي إسرائيل إحداثيات مرافقنا

وطنا اليوم:لفت المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إلى أن الاحتلال استهدف من كانوا يتلقون مساعدات إنسانية في رفح، بعدما تلقى جيش الاحتلال إحداثيات مرافق الوكالة.

من جانبها، قالت جولييت توما المتحدثة باسم وكالة “الأونروا” لوكالة فرانس برس، إن مستودعًا/ مركزًا لتوزيع الدقيق تابعًا للوكالة تعرض للقصف في رفح.

وأوضحت أن “الأونروا تستخدم هذا المرفق لتوزيع المواد الغذائية التي تشتد الحاجة إليها وغيرها من المواد المنقذة للحياة على النازحين في جنوب غزة”.

ويتكدس في رفح القسم الأكبر من 1,7 مليون نازح من أصل 2,4 مليون من سكان غزة، في ظروف تقول الأمم المتحدة إنها أقرب إلى المجاعة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد أربعة أشخاص في قصف استهدف المستودع المعروف باسم “ويرهاوس” في حي الجنينة وسط رفح.

ووصل ضحايا أصيبوا في الضربة إلى مستشفى النجار في رفح، وتعرف آخرون في المستشفى على واحد منهم على الأقل باعتباره موظفًا في الأمم المتحدة.