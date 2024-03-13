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إتلاف 315 كيلوغراما من الكبدة المنتهية في الزرقاء

13 مارس 2024
إتلاف 315 كيلوغراما من الكبدة المنتهية في الزرقاء

وطنا اليوم:أتلفت كوادر لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بالتنسيق مع فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، 497 كيلوغراما من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ومخالفة للاشتراطات الصحية.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن اللجنة أتلفت خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية 315 كيلوغراما من الكبدة منتهية الصلاحية، و120 كيلوغراما من العجين غير المطابق للمواصفات الصحية، و62 كيلوغراما من المخللات المخالفة للاشتراطات الصحية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة بحق أصحاب المنشآت المخالفة.
وأكد الجبور أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة الغذاء للمواطن، وأن الجولات الميدانية على الأسواق مستمرة، للتأكد من ‏مطابقة المواد الغذائية لمواصفات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.


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