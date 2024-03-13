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حماس تدعو أهالي الضفة للنفير إلى الأقصى

13 مارس 2024
حماس تدعو أهالي الضفة للنفير إلى الأقصى

وطنا اليوم:دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للانطلاق إلى المسجد الأقصى، لكسر أغلال الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لمساعيه.
وتزامنا مع الحرب في غزة، ومع حلول شهر رمضان، شدد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته الأمنية في المسجد الأقصى ومحيطه، ويمنع بشكل متكرر العديد من الشبان من الدخول إليه.


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