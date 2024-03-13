توقيف مدخل بيانات بأمانة عمان بجنحة الرشوة

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف من أمانة عمان الكبرى يعمل مدخل بيانات أسبوعًا في مركز اصلاح وتأهيل ماركًا بجنحة تقاضي رشوة من أحد المواطنين .

وفي التفاصيل أوهم هذا الموظف مواطنًا كان يرغب بترخيص محل يملكه بأنه قادر على منحه الترخيص دون الكشف مقابل مبلغ من المال تم الاتفاق عليه ، الّا ان المواطن بادر بالاتصال بالخط الساخن لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تابعت الموضوع بشكل فوري حيث ظبط الموظف وهو يتسلّم مبلغ الرشوة الذي طلبه

مصدر مسؤول بالهية أشاد بالمواطن على موقفه داعيًا كل من يتعرض الى مثل هذه الظروف اللجوء اليها لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تسوّل له نفسه استثمار وظيفته .