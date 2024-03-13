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الاتحاد الآسيوي يعاقب شرارة والتعمري

13 مارس 2024
الاتحاد الآسيوي يعاقب شرارة والتعمري

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ،الأربعاء، عن عقوبات بحق لاعبي منتخب الأردن محمد أبو زريق المعروف بـ”شرارة”، وموسى التعمري.
وجاءت العقوبات على هامش مشاركة اللاعبين مع “النشامى” في كأس آسيا 2024 التي استضافتها دولة قطر واختتمت على أراضيها مطلع العام الحالي.
وأوضح الاتحاد الآسيوي عقوبة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي على كل لاعب من لاعبي المنتخب، وبحيث يتمّ دفعها خلال 30 يومًا من تاريخ صدور العقوبة. وأوضح الاتحاد الآسيوي أنّ العقوبة تعود لانتهاك المادة 50،1 من قانون الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي.
وكان منتخب “النشامى” قد وصل لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية إلى نهائي كأس آسيا حيث حل وصيفًا للمنتخب القطري المتوّج باللقب.
وبالعودة إلى مشاركة كتيبة المدرب المغربي الحسين عموتة في بطولة كأس آسيا، فإن هذه العقوبة الثالثة التي تقع على لاعبيه. وجاءت العقوبات بناء على تصرفات بدرت من اللاعبين وربما لم يدركوا أنهم قد يعاقبوا عليها، مما يدعو إلى ضرورة زيادة تثقيف اللاعب الأردني بقوانين اللعبة وأنظمتها، والعقوبات التي قد توقف مسيرة اللاعب الكروية جراء تصرف أو كلمة.
وكان الاتحاد الآسيوي عاقب مهاجم منتخب الأردن حمزة الدردور بـ 5 آلاف دولار أمريكي جراء الإشكالية التي حدثت على مقاعد البدلاء في مباراة النشامى والعراق. وصدرت اليوم الأربعاء عقوبة بحق الثنائي التعمري وشرارة، ليصل مجموعة العقوبات بحق لاعبي الأردن 35 ألف دولار.
جدير بالذكر أن منتخب “النشامى” بدأ استعداداته لاستئناف مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. ويحل منتخب النشامى ضيفًا على باكستان يوم 21 مارس الجاري، على أن تقام مباراة الرد بعمان يوم 26 من الشهر ذاته.
ويحتل منتخب الأردن المركز الثالث ضمن المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة، خلف السعودية “6 نقاط” وطاجيكستان “4 نقاط” وتتذيل باكستان الترتيب بدون أي نقطة


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